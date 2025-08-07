Publicado 07/08/2025 12:52:50 +02:00CET

Un total de 488 personas murieron en España en accidentes de tráfico en zonas urbanas en 2024

Un total de 488 personas fallecieron en España en accidentes de tráfico en zonas urbanas en 2024, un 6% menos que en 2023, es decir, 30 personas menos. Sin embargo, los heridos graves aumentaron un 3% el año pasado, con 5.043 hospitalizados (123 personas más). Así lo ha revelado el director general de Tráfico, Pere Navarro, este jueves 7 de agosto en una rueda de prensa en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha presentado el balance de siniestralidad vial en vías urbanas 2024 junto al secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna.(Fuente: FEMP)

