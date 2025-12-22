Un trabajador jubilado del Hospital de San Juan reparte millones en Alicante

El tercer premio de la Lotería de Navidad --el 90.693--, dotado con 500.000 euros a la serie, ha llevado el alborozo en forma de millones a Alicante, donde la administración 30, la ubicada en el Centro Comercial Garden, ha vendido 20 series, lo que se traduce en 10 millones de euros. Aquí el 'héroe' ha sido José Luis, un trabajador jubilado del Hospital de San Juan haya distribuido en este centro sanitario 150 décimos. El antiguo empleado ha explicado a los medios que los décimos se han repartido "de uno en uno" y que los vendió a quien se lo pidió, ya que "lo compraba" y luego "lo hacía llegar".