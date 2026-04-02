Tradición y artesanía para elaborar las monas de pascua en Albal (Valencia)

Valencia, 2 de abril de 2026. El gerente de Pastelería Galán, José Vicente Galán, habla sobre la tradición y las claves de la elaboración de la mona de pascua, tanto de huevo de chocolate como de huevo cocido, el 'panquemao' y la coca de nueces y pasas, que tradicionalmente se comen en Semana Santa. La tradición viene de que se hacían cosas que tenías por casa: harina, huevos, levadura, aceite y azúcar, consiguiendo "una masa de pan mejorada". La masa es la misma para todos los dulces, dónde la clave es "hacer variedad, buena fermentación, una masa madre y poca levadura, para que vaya fermentando poco a poco".