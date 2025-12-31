La tradicional uva de Nochevieja afronta una campaña "complicada" marcada por una baja demanda

La tradicional uva de Nochevieja que se produce en el Valle del Vinalopó en la provincia de Alicante afronta este año una campaña "complicada" que se ha visto marcada por la climatología y una baja demanda, así como un aumento "relevante" en los costes de producción que han afectado al balance global de la rentabilidad de los agricultores. Así lo ha explicado, Beatriz Rocamora, directora de la Denominación DO del Vinalopó, quien ha destacado una caída de la demanda "bastante significativa" que "evidentemente, nos ha afectado". Por su parte, los productores de esta uva aseguran que la tradición de comer los doce granos nació en este territorio y remarcan que su sabor especial se debe al hecho de estar cultivada dentro de un bolso, lo produce su "olor típico" y una piel "más fina y más sabrosa": "Estas son las uvas de la suerte, las uvas artesanales".