Las trampas de mosquitos descartan el virus del Nilo en invierno; 117 municipios en alto riesgo

Sevilla, 9 de abril de 2026. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha informado este jueves de que las 44 trampas instaladas en las ocho provincias andaluzas para la vigilancia de los mosquitos vectores de la fiebre del Nilo Occidental durante los meses de invierno han detectado una "actividad mínima" de los mosquitos culex (transmisor del virus del Nilo Occidental), con "excepciones puntuales" en las provincias de Málaga, Huelva y Sevilla, todos con baja densidad de mosquito, así como que todos los análisis virológicos para virus del Nilo Occidental resultaron negativos.