El tratamiento que ha causado la muerte a dos pacientes en Burgos multiplicaba por 6 lo debido

El director gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón, ha confirmado en rueda de prensa que las dos personas fallecidas, pacientes oncológicos, como consecuencia de una prescripción incorrecta de la medicación fallecieron a causa de un "error" en la ficha de elaboración de la medicación que "multiplicaba por seis" la pauta del tratamiento. El error se basa en "un número de la disolución" de los viales que se había de administrar a los pacientes. En todos los casos, los cinco afectados, con lamisma pauta de tratamiento y con el mismo principio activo.