El trato más humano es el principal motivo para ejercer la libre elección sanitaria

Madrid, 12 de mayo de 2026. El derecho a elegir médico, especialista u hospital dentro del sistema público es uno de los aspectos mejor valorados por los ciudadanos en España, según un estudio realizado por Ipsos. Sin embargo, su conocimiento y uso varían entre comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid lidera la valoración del sistema de libre elección sanitaria, con una nota de 7,7 sobre 10, la más alta del país. El estudio también analiza los motivos que llevan a los ciudadanos a ejercer la libre elección sanitaria. En Madrid, la Fundación Jiménez Díaz es el centro más solicitado cuando se ejerce la libre elección, junto con otros hospitales como el Hospital Universitario Gregorio Marañón o el Hospital Universitario Rey Juan Carlos.