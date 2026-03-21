El Tren de la Fresa vuelve a circular los fines de semana desde el día 22 con música y rutas

Madrid, 21 de marzo de 2026. El Tren de la Fresa volverá a ponerse en marcha esta primavera tras el descanso invernal y circulará entre Madrid y Aranjuez todos los sábados y domingos desde el próximo 22 de marzo hasta el 7 de junio con música y rutas turísticas. Esta excursión cultural y de ocio a la Real Villa, declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001, recrea el recorrido del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid y segundo de la península ibérica, la línea Madrid-Aranjuez, inaugurada en febrero de 1851, hace ahora 175 años.