Tribunal considera prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal de David Sánchez

Madrid, 1 de junio de 2026. El tribunal que juzga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 ha considerado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal de David Sánchez del que se le acusaba, un presunto delito por el que no será juzgado finalmente. "Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal en el ámbito subjetivo del enjuiciamiento" por el que se acusaba a David Sánchez, ha señalado el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio. (Fuente: AudenciaProvincial)