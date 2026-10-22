El Tribunal Penal Internacional (TPI), galardonado con el premio Premio Sájarov 2026

Madrid, 22 de octubre de 2026. El Tribunal Penal Internacional (TPI), objeto de sanciones de Estados Unidos por sus investigaciones por genocidio en Gaza, ha sido galardonado con el premio Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia, el premio anual que otorga cada año el Parlamento Europeo. Así lo ha decidido la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, y a los líderes de los grupos políticos. Eso sí, la ceremonia de entrega tendrá lugar el 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo coincidiendo con el último pleno de la Eurocámara del año. (Fuente: Ebs/Nobel Prize/World Jurist Association)