El Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente colombiano Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este martes la puesta en libertad inmediata del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien desde principios de agosto cumple una condena de doce años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal. Así lo ha anunciado la Sala Penal de este tribunal en un escrito de 38 páginas en el que ordena a la jueza Sandra Heredia revocar la privación de libertad que impuso al exmandatario "hasta tanto (...) este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia". (Fuente: EP/Alvaro Uribe/Tribunal Justicia Bogotá)