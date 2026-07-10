Trump accede a reanudar las conversaciones con Irán pero avisa de que el alto el fuego terminó

Madrid, 10 de julio de 2026. Estados Unidos e Irán volverán a sentarse a negociar. Así lo ha anunciado el presidente de EEUU, Donald Trump, que asegura haber aceptado la petición de Teherán para reanudar las conversaciones entre ambos países. Sin embargo, el presidente estadounidense ha querido dejar claro que ese acercamiento diplomático no supone volver al alto el fuego. Según Trump, Washington ha comunicado a Irán que la tregua ya no está en vigor, después de los nuevos intercambios de ataques registrados esta semana en plena escalada de tensión en torno al estrecho de Ormuz. (Fuente: Europa Press, The White House, Donald Trump)