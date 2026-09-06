Trump acusa al Gobierno español de tener "cero control" sobre la frontera

Madrid, 6 de septiembre de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este domingo al Gobierno de España de tener "cero control" sobre la frontera con Marruecos y ha calificado de "triste" la situación migratoria en Ceuta. El inquilino de la Casa Blanca ya tachó a España el pasado jueves como "país arruinado", y también se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días del cruce en tromba de unos 80.000 migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían que hacer" ante la llegada masiva de personas. (Fuente: White House / La Moncloa / Congreso / DPA)