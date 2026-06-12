Trump afirma haber "puesto fin" a la guerra con Irán mientras Teherán mantiene la cautela

Madrid, 12 de junio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra con Irán ha terminado. El presidente estadounidense ha afirmado que Teherán ha aceptado no desarrollar armas nucleares y ha dado por concluido el conflicto iniciado tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El mandatario estadounidense ha realizado este anuncio durante una intervención telefónica en un acto político y ha insistido en que impedir que Irán obtenga armamento nuclear era el principal objetivo de la ofensiva. Sin embargo, desde Teherán la versión es mucho más cauta. Las autoridades iraníes aseguran que todavía no existe una decisión definitiva y que las negociaciones siguen siendo analizadas por los organismos competentes. (Fuente: Europa Press, TWH, CCT+, Télam, IRIMFA, X)