Trump agradece a Mamdani su invitación a Nueva York y espera que sea un gran alcalde

Madrid, 22 de septiembre de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han mantenido este lunes una reunión en Gracie Mansion, residencia oficial del regidor, en un encuentro que ha tenido lugar durante la visita de Trump a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas y que Mamdani ha justificado como una muestra de su compromiso de dialogar con cualquier dirigente cuando considere que hacerlo puede beneficiar a los habitantes de la ciudad. (Fuente: Moncloa/EBS/NYC Mayor's Office/WH)