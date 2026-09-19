Trump anuncia un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia para controlar la seguridad de la isla

Madrid, 19 de septiembre de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha llegado a un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia que otorga al país norteamericano "el control permanente" de la seguridad de la isla. El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que este acuerdo no conllevará "ningún coste" para su administración y que "resuelve por completo todas las preocupaciones", tras meses de mensajes sobre sus pretensiones sobre Groenlandia aduciendo una supuesta presencia militar rusa y china en la isla y la región del Ártico. (Fuente: White House / EBS / DPA / MSC / Socialdemokratiet)