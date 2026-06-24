Trump arremete contra España: "es un auténtico desastre"

Washington, 24 de junio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido de nuevo contra España en un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que ha manifestado su "decepción" con otros países de la Alianza por su falta de apoyo en la guerra contra Irán. "Estábamos decepcionados con Italia, Reino Unido, con Alemania y Francia, con España (...) España es un auténtico desastre. España es terrible (...) Es que no quieren pagar nada. Creen que se van a salir con la suya. (Fuente: White House)