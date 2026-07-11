Trump asegura que hay "mil misiles listos" si Teherán cumple su amenaza de muerte

Madrid, 11 de julio de 2026. Donald Trump ha elevado el tono frente a Irán. El presidente estadounidense ha asegurado que tiene preparados hasta mil misiles para responder si Teherán intenta atentar contra su vida. En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha afirmado que las órdenes ya están dadas y ha advertido de que el Ejército de Estados Unidos está listo para lanzar un ataque que, según sus palabras, podría "destruir por completo" distintas zonas de la República Islámica. Trump ha añadido que esa orden permanecerá vigente durante un año, con posibilidad de prórroga. (Fuente: Rapid Response 47/US Central Command/CCTV+/TS)