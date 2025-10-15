Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que ha autorizado a la agencia de Inteligencia exterior del país norteamericano (CIA, por sus siglas en inglés) a que realice operaciones encubiertas en Venezuela, en el marco del aumento de las tensiones por los bombardeos estadounidenses de las últimas semanas en el Caribe alegando que está en guerra con los cárteles de la droga. Al ser preguntado al respecto de informaciones de este tipo publicadas por 'The New York Times', Trump ha dicho que "lo autorizó" por "dos razones" y ha explicado que se debe a que "miles" de personas, gran parte de ellos criminales, habrían entrado por la frontera y que hay "mucha droga que entra desde Venezuela".(Fuente: White House)