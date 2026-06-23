Trump: "Nuestra bolsa está por las nubes y los precios del petróleo se están desplomando"

Madrid, 23 de junio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que "nos va muy bien con Irán. Han sido diezmados y estamos negociando con ellos; veremos cómo resulta. Y ahora mismo, se extrajeron 19 millones de barriles de petróleo, la mayor extracción en la historia del estrecho de Ormuz. Nuestra bolsa está por las nubes y los precios del petróleo se están desplomando", ha celebrado antes de reiterar que "lo más importante es que Irán no tendrá un arma nuclear". (Fuente: rapid response)