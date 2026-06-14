Trump celebra su 80 cumpleaños cuando está "muy cerca" de pactar con Irán

Madrid, 14 de junio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra esta noche su 80 cumpleaños con un gran espectáculo de lucha en la Casa Blanca y la esperanza de culminar el evento con la firma de un acuerdo preliminar con Irán que, en teoría, reabre el estrecho de Ormuz y comienza 60 días de negociaciones con la República Islámica para solventar la situación de su programa nuclear, de los activos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas y la crisis anexa entre Israel y Hezbolá en Líbano. (Fuente: CCTV+/Europa Press/White House/FDI/Lusa/MB Ghalibaf/X/Truth Social)