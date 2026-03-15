Publicado 15/03/2026 10:27:25 +01:00CET

Trump cree que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas" para un acuerdo con Irán

Madrid, 15 de marzo de 2026. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido en la madrugada del domingo que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Fuente: White House / Media Luna Roja / LUSA / US Central Command)