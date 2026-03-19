Trump desvela que habló con Netanyahu tras ataque a South Pars: "No vamos a hacerlo nunca más"

Estados Unidos, 19 de marzo de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado este jueves que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, para garantizar que no se repiten estos bombardeos a instalaciones energéticas. "No vamos a hacerlo nunca más", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones desde el Despacho Oval junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras desvelar contactos con el líder israelí. (Fuente: White House)