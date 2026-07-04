Trump ensalza la fuerza económica y militar de EEUU en el Día de la Independencia

Madrid, 4 de julio de 2026.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado su intervención con motivo del 250 aniversario de la independencia del país para subrayar la potencia económica y militar de Estados Unidos, defendiendo que la nación atraviesa un momento de máxima expansión y prestigio internacional, en un encendido discurso conmemorativo, de claros tintes nacionalistas y anticomunistas, ante el gentío congregado frente al insigne monte Rushmore, en Dakota del Sur.
(Fuente: The White House/EBS)