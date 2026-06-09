Trump habla de "victoria total" sobre Irán en "próximas semanas" mientras sigue la negociación

Madrid, 9 de junio de 2026. Mientras los ataques continúan en Oriente Próximo, Washington insiste en que la vía diplomática sigue abierta. Donald Trump asegura que Estados Unidos declarará una "victoria total" sobre Irán en las próximas dos semanas y sostiene que su estrategia está dando resultados. El presidente norteamericano insiste en que Teherán no puede desarrollar armamento nuclear y confía en cerrar pronto un acuerdo. Y, pese a la escalada de las últimas horas entre Israel e Irán, las conversaciones siguen activas. El embajador iraní ante Naciones Unidas ha confirmado que ambas partes continúan intercambiando propuestas, aunque reconoce que todavía no existe un texto definitivo sobre la mesa (Fuente: Europa Press, The White House, CCT+, X)