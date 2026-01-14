Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados con Dinamarca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados que ha tenido lugar este miércoles en la Casa Blanca entre un equipo de su gabinete y una delegación de Dinamarca para abordar el tema. "Veremos qué pasa con Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que veremos qué pasa", ha sostenido en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha remarcado que su Administración tiene "una muy buena relación" con Copenhague.(Fuente: White House)