Publicado 30/09/2026 10:30:07 +02:00CET

Trump ordena renombrar la 'Inteligencia Artificial' como 'Súper Inteligencia'

Madrid, 30 de septiembre de 2026. Trump ordena renombrar la 'Inteligencia Artificial' como 'Superinteligencia' en todas las agencias del Gobierno de Estados Unidos. El cambio se aplicará a las comunicaciones oficiales, documentos públicos, páginas web e informes del Ejecutivo. Trump defiende que los sistemas actuales ya han superado lo que, a su juicio, implica el término "artificial". "Tenemos una ventaja muy grande y vamos a mantenerla. Es una industria increíble. Hay quienes dicen que es más grande que la Revolución Industrial", ha señalado. (Fuente: Europa Press, The White House)