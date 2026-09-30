Madrid, 30 de septiembre de 2026. Trump ordena renombrar la 'Inteligencia Artificial' como 'Superinteligencia' en todas las agencias del Gobierno de Estados Unidos. El cambio se aplicará a las comunicaciones oficiales, documentos públicos, páginas web e informes del Ejecutivo. Trump defiende que los sistemas actuales ya han superado lo que, a su juicio, implica el término "artificial". "Tenemos una ventaja muy grande y vamos a mantenerla. Es una industria increíble. Hay quienes dicen que es más grande que la Revolución Industrial", ha señalado. (Fuente: Europa Press, The White House)