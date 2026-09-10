Trump promete 5.000 dólares para cada adulto de EEUU si los republicanos ganan las 'midterms'

Madrid, 10 de septiembre de 2026. Un total de 5.000 dolares, lo que se traduce en casi 4.3000 euros. Es lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a cada estadounidense si los Republicanos ganan en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. "Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, repartiré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos", ha asegurado el mandatario en el marco de la convención republicana celebrada en Dallas, en el estado de Texas, donde ha pueto una única condición. "La única salvedad que tengo es que el dividendo que estamos generando debe gastarse en los Estados Unidos de América", ha rematado. (Fuente: Europa Press, Republicans, EBS)