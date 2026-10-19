El TS considera aplicable la amnistía a Puigdemont y confirma el fin de la orden de detención

Madrid, 19 de octubre de 2026. El Tribunal Supremo ha señalado que considera aplicable la ley de amnistía al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la vez que ha confirmado su decisión de levantar la orden de detención contra él. Así lo ha acordado el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, en un auto recogido por Europa Press, al entender extensible a su caso la doctrina sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsejera Dolors Bassa. (Fuente: TC/EUROPA PRESS/JUNTS)