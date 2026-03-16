El TSJCV rechaza investigar a Mazón al no ver delito en su actuación en la dana

Valencia, 16 de marzo de 2026. El pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa "revistan carácter de delito". (Fuente: Europa Press / Comunitat Valenciana / PP/ X)