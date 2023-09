Tudanca garantiza que Sánchez desvelará "cuando toque" su proyecto

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha garantizado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desvelará "cuando toque" su proyecto y ha reclamado que "no le entren a nadie las prisas". Tudanca ha respondido de este modo a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha señalado que más allá del propio debate de investidura, le interesa el "no debate" y conocer "lo que dicen unos que se está negociando pero no sabemos", en referencia a una posible amnistía a los implicados en el 'procés'.