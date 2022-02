El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado que no ve con "fuerza para gobernar" en el resto de partidos que optan a acceder a la Presidencia de la Junta, al tiempo que ha sido tajante al rechazar la posibilidad de que se produzca una repetición electoral si no se logra la mayoría suficiente para una investidura en dos meses: "No me lo quiero ni plantear".