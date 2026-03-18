El turismo deja en Aragón un impacto de 4.107 millones, un 10,7% del PIB, y 67.500 empleos.

Zaragoza, 18 de marzo de 2026. El impacto económico del turismo en Aragón entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 fue de 4.107 millones de euros, un 10,7% del PIB, en un sector que generó 67.500 puestos de trabajo directo gracias a la llegada de 6 millones de visitantes nacionales y 1.340.000 internacionales, según un informe elaborado por el Gobierno autonómico utilizando el Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (Sitar), que ha procesado más de 360 millones de datos con tecnología 'Big Data' e inteligencia artificial.