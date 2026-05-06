El turismo en España avanza hacia modelos más sostenibles

Madrid, 6 de mayo de 2026. El 82% de los españoles considera el impacto medioambiental un factor clave a la hora de elegir su destino vacacional, según indica el informe anual de Viajes Sostenibles de Booking.com correspondiente a 2026. Además, el 43% de los viajeros planea viajar fuera de temporada alta con el objetivo de evitar el sobreturismo De acuerdo con el estudio, el 77% de los españoles tiene en cuenta las condiciones climáticas en el momento de elegir dónde pasar sus vacaciones. Aunque los jóvenes muestran mayor sensibilidad por el turismo sostenible, son los mayores quienes más lo practican. Con este informe, Booking.com ha reflejado la evolución del turismo a modelos más responsables y sostenibles con independencia de la edad del viajero.