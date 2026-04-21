Turismo de Tenerife busca portadores del gen explorador para participar en un proyecto pionero

Madrid, 21 de abril de 2026. ¿Y si las ganas de viajar, de descubrir nuevos lugares o de cambiar de vida tuvieran una explicación genética? Con esa premisa, Turismo de Tenerife lanza una iniciativa innovadora para buscar a personas portadoras del conocido como 'gen explorador'. El proyecto persigue promover una oferta turística más consciente que ponga en valor la gran diversidad de experiencias de la isla más allá del sol y la playa. Presente aproximadamente en 1 de cada 5 personas, los portadores de este marcador biológico presentan una mayor predisposición a la búsqueda de lo desconocido y la necesidad de vivir nuevas experiencias.