Turizo y Saiko, protagonistas de una exclusiva fiesta de McDonald’s

Una fiesta muy exclusiva con Turizo y Saiko como protagonistas.Celebrities, influencers y periodistas se han dado cita en el Supper Club del Hotel Madrid Edition en una super fiesta organizada por McDonald's para presentar su campaña con los dos cantantes, donde música y gastronomía se han dado la mano.Rostros conocidos no quisieron perderse una de las fiestas más divertidas de la primavera.Manuel Turizo y Saiko presentaron sus menús y participaron en diversos juegos ideados para el evento.Zonas temáticas, merchandising y espacios interactivos permitieron a los asistentes no solo divertirse sino también compartir sus experiencias.Y entre tanta música y diversión no podía faltar uno de los hits de la noche, Bahamas, que los artistas han "McDonalizado" para este lanzamiento.

