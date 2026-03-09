Turquía anuncia que baterías antiaéreas de la OTAN neutralizan otro misil lanzado desde Irán

Madrid, 9 de marzo de 2026. El Ejército de Turquía ha anunciado este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN han neutralizado otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana. "Munición balística lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizada por los medios de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", ha indicado el Ministerio de Defensa de Turquía por medio de un comunicado. (Fuente: DPA / Comisión Europea / Gobierno Estambul / X)