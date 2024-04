Turull (Junts) plantea el 12M como un dilema entre "Puigdemont o Sánchez"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha planteado las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo como un dilema entre el expresidente de la Generalitat y candidato de 'Junts+ Puigdemont per Catalunya', Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no con el candidato del PSC, Salvador Illa: "Puigdemont o Sánchez, no Puigdemont o Illa". Así se ha expresado este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona que ha contado con la intervención inicial de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y a la que han acudido el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, entre otros. Turull ha afirmado que Illa "ejercerá de delegado del Gobierno para hacer lo que le dejen hacer", y cree que el socialista no ha defendido nunca nada por iniciativa propia que pueda molestar al PSOE.(Fuente: Nueva Economía Forum)