Publicado 07/09/2025 13:32:19 +02:00CET

Turull (Junts): "El problema en Cataluña no es de convivencia, es de convivencia con el Estado"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reprochado este domingo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no puede defender "una normalidad impostada e impuesta", porque ve contradictorio que defienda aplicar la ley de amnistía pero también las tesis del PSOE en Catalunya, según él."El conflicto político es entre Cataluña y el Estado, no entre los catalanes, como dice Illa. El problema en Cataluña no es de convivencia, el problema es de convivencia con el Estado", ha asegurado.

Vídeos destacados

Lo más leído