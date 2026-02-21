Turull (Junts) señala a Illa: "Su proyecto no es Catalunya, su proyecto es el PSOE

Barcelona, 21 de febrero de 2026. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado la gestión del Govern por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, del que ha dicho que "su proyecto no es Catalunya, su proyecto es el PSOE" y ha añadido que es imposible gobernar sin plantarse ante Madrid. Así se ha expresado este sábado en su discurso durante el Consell Nacional de la formación celebrado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde ha asegurado que Illa ha hecho "autocrítica cero" desde su regreso tras la baja médica y ha remarcado que Catalunya vive un momento grave.