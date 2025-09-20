Turull (Junts) ve "anticatalanismo" en que Podemos vea racista la propuesta sobre inmigración

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tachado de "anticatalanismo" que partidos como Podemos vean racista el texto sobre la delegación de competencias de inmigración a Catalunya que el Congreso votará la próxima semana."Si alguna cosa demuestra el debate sobre este traspaso de competencias en inmigración es que la catalanofobia es un hecho transversal", ha lamentado este sábado durante el Consell Nacional del partido en Figueres (Girona).Turull ha criticado directamente a Podemos por acusarles de racistas, ha dicho; ha asegurado que "ni las peores cloacas del Estado se atrevieron" a decir algo así contra Junts, y ha añadido que el problema es quién pide los traspasos y desde dónde se piden: desde Catalunya.(Fuente: Redes sociales)