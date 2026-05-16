Turull propone un "acuerdo de país" en educación ante el conflicto entre docentes y Govern

Barcelona, 16 de mayo de 2026. Lamenta las "carencias presupuestarias durante demasiados años y con diferentes gobiernos". El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha propuesto este sábado un "gran acuerdo de país para la calidad educativa" para reconstruir y blindar el sistema educativo catalán ante el conflicto entre el Govern y los sindicatos educativos mayoritarios. "Queremos hacer un llamamiento a quien comparta estos objetivos a un gran acuerdo de país para la calidad educativa. Un acuerdo para reconstruir y blindar el sistema educativo catalán. El conflicto entre el Govern y la comunidad educativa está abierto y enrocado. Ha habido demasiadas decisiones erróneas", ha dicho en un acto del partido en Barcelona. Turull se ha referido a las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en una reunión de sindicatos docentes, criticando el "deterioro de la confianza" que ha implicado por un hecho que ha calificado de grave. Ha dicho que se ha roto la confianza con los docentes por este hecho: "El Govern ha traspasado una línea roja: poner espías en reuniones de profesores", lo que ha considerado un atentado a los derechos y libertades fundamentales.