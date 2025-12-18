Txema Escorsa: "Necesitamos aprobar una modificación de la LAU en el Congreso de los Diputados"

Txema Escorsa, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha celebrado esta mañana la aprobación de la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones: "Hemos hecho un primer paso para frenar la trampa del alquiler de temporada y que esta modalidad no sirva para subir precios o saltarse la regulación". Escorsa ha reivindicado que esta ley no es suficiente por sí sola: "Necesitamos que las administraciones inspeccionen y sancionen, y aprobar una modificación de la LAU en el Congreso de los Diputados en febrero para que blinde esta regulación catalana y acabe con los abusos y trampas que están usando los rentistas y la patronal para subir precios".La norma ha salido adelante con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts ha avalado algunos puntos pero ha rechazado el grueso de la ley y PP, Vox y Aliança Catalana (AC) se han opuesto.