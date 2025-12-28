Txikito, el personaje vasco de moda

El bilbaíno David Tazueco es el creador de Txikito, un personaje vasco que cada vez aparece con más frecuencia y en diferentes formas : llaveros, muñecos, tazas...adoptando la vestimenta de futbolistas del Athletic o de la Real Sociedad, pero también la forma de personajes conocidos de la cultura vasca como Marijaia, Olentzero u otros tantos."Txikito va a ser el embajador vasco", explica Tazueco desde su taller en declaraciones a Europa Press. Más allá del territorio vasco, Txikito también ha comenzado su expansión en diferentes países donde hay presencia de diáspora vasca como Argentina, EEUU o Venezuela.Dentro de la apuesta de Txikito también se está desarrollando una línea de productos típicos vascos como alubias o gildas, todos ellos de KM 0 o incluso una plataforma para aprender a bailar danzas vascas o videojuegos.