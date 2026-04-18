Tyrius Valencia destaca su servicio de extranjería "tan necesario" y reconocer a la ama de casa

Valencia, 18 de abril de 2026. La asociación de Amas de Casa y Consumidores ha celebrado este sábado 18 de abril su XXIII encuentro de mujeres Tyrus en la localidad de Anna. Eugenia Garrigues, presidenta de Tyrius en la Comunitat, ha destacado que la principal necesidad es un "reconocimiento real" y "económico" para las amas de casa y que se le quite su sentido "peyorativo", así como ha puesto en valor su gabinete de extranjería "tan necesario ahora". Al acto ha asistido la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, quien ha resaltado la labor de la entidad con "más de 50 años de historia".