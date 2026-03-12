UAX y XTART FP llevan a AULA las claves de la formación del futuro

Madrid, 12 de marzo de 2026. AULA 2026 ya está aquí. La Semana de la Educación ha dado comienzo en IFEMA, donde miles de estudiantes tendrán la oportunidad de conocer una amplia oferta educativa para su futuro. El Grupo UAX participa con un espacio conjunto que acogerá a dos de sus instituciones de referencia en educación superior: la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y XTART FP, con experiencias inmersivas y su modelo educativo basado en innovación y empleabilidad con un enfoque global. Experiencias en vivo que muestran cómo integran la tecnología en la formación tanto en la Universidad como en la Formación Profesional con el objetivo de impulsar un aprendizaje activo y práctico orientado a facilitar la incorporación de los estudiantes al entorno profesional. Los asistentes a aula pueden conocer de cerca cómo la robótica y la IA impactan en distintas profesiones, ponerse en la piel de auténticos profesionales en el ámbito de la salud, experiencias que podrán formar parte de su aprendizaje. Con la presencia en AULA 2026 de UAX y Xtart FP, el Grupo UAX refuerza su propósito de acompañar a los estudiantes en las decisiones que marcan su futuro.