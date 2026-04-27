La UCO declara en el Supremo que Ábalos era "un miembro cualificado de la organización"

Madrid, 27 de abril de 2026. El máximo responsable de la investigación que ha llevado al banquillo a José Luis Ábalos, el teniente coronel Antonio Balas -jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO)- declara en el Supremo que Ábalos era el jefe "instrumental" de la trama. En su condición de peritos, los investigadores ante el Supremo sostuvieron que el papel del otrora titular de Transportes resultó determinante para los fines de la trama corrupta. "Ábalos hace lo más grande. Abre negocios y tiene la capacidad de llevar a De Aldama y a sus socios a donde no pueden llegar. Ábalos es un miembro cualificado de la organización y por eso cobra lo que cobra", ha afirmado. (Fuente: Tribunal Supremo)