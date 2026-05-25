La UDEF apunta a la casa de Zapatero como el escenario de "instrucciones sensibles"

Madrid, 25 de mayo de 2026. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha considerado que la trama del caso 'Plus Ultra', no tenía la oficina de Ferraz como el único centro de decisión, sino que contaba con otro que era el domicilio del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los agentes han señalado que era un "espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conllevan mayor sensibilidad, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información". La UDEF además, se ha incautado de varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras de una caja fuerte ubicada en el despacho de Zapatero que, según habría manifestado la secretaria del exdirigente socialista, formarían parte de la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, y a "regalos de viajes". (Fuente: Senado/UDEF/Europa Press)