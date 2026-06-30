UGT y CCOO crean fondo de 8 millones para compensar la pérdida salarial de afiliados en huelga

Madrid, 30 de junio de 2026. Los sindicatos UGT y CCOO han puesto en marcha un fondo dotado con 8 millones de euros durante dos años --4 millones aportados por cada sindicato-- para compensar la pérdida salarial de los afiliados que acudan a la huelga por motivos relacionados con las negociaciones de convenios colectivos y la mejora de salarios. En una rueda de prensa este martes, Unai Sordo ha recalcado que este fondo apoyará a los trabajadores en huelga que sean afiliados a las organizaciones sindicales.