UGT estima en un 60-65% el seguimiento de la segunda huelga del comercio textil en Cantabria

Santander, 2 de mayo de 2026. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria ha estimado entre un 60 y un 65 por ciento el seguimiento de la segunda huelga en el comercio textil, convocada por el sindicato este sábado, a la que están llamados 3.000 trabajadores de grandes cadenas, en defensa de los derechos y salarios del convenio sectorial autonómico y en contra del estatal suscrito por los sindicatos CCOO y FETICO y la patronal, Asociación Retail Textil España (ARTE).